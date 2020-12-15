В Цхинвале пресечена попытка взрыва в общественном месте

"В рамках союзнического взаимодействия Комитета государственной безопасности Республики Южная Осетия и Федеральной службы безопасности Российской Федерации, а также при активном участии и задействовании сил и средств Службы внешней разведки Южной Осетии выявлена и пресечена попытка осуществления подрыва взрывного устройства в общественном месте в городе Цхинвале", — говорится в сообщении.