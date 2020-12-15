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В Подмосковье женщину зарезали у магазина 

РИА Новости 29 минут назад
В Подмосковье женщину зарезали у магазина
Фото: РИА Новости
Женщину зарезали у одного из магазинов в Подмосковье, подозреваемый задержан, сообщила журналистам начальник пресс-службы подмосковного ГУМВД России Татьяна Петрова.
Сообщается, что во вторник в дежурную часть УМВД России по Дмитровскому городскому округу Московской области поступило сообщение о том, что возле одного из магазинов мужчина нанес женщине смертельные ножевые ранения.

"Сотрудниками полиции незамедлительно был введен план "Перехват", в результате которого подозреваемый в кратчайшие сроки был задержан в автомобиле такси. Им оказался 25-летний местный житель, который в ближайшее время будет доставлен в следственные органы", — сказала Петрова.

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Происшествия , Татьяна Петрова , МВД
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