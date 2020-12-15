В Подмосковье женщину зарезали у магазина 

"Сотрудниками полиции незамедлительно был введен план "Перехват", в результате которого подозреваемый в кратчайшие сроки был задержан в автомобиле такси. Им оказался 25-летний местный житель, который в ближайшее время будет доставлен в следственные органы", — сказала Петрова.