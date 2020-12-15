В Подмосковье женщину зарезали у магазина 

Женщину зарезали у одного из магазинов в Подмосковье, подозреваемый задержан, сообщила журналистам начальник пресс-службы подмосковного ГУМВД России Татьяна Петрова.
Сообщается, что во вторник в дежурную часть УМВД России по Дмитровскому городскому округу Московской области поступило сообщение о том, что возле одного из магазинов мужчина нанес женщине смертельные ножевые ранения.
"Сотрудниками полиции незамедлительно был введен план "Перехват", в результате которого подозреваемый в кратчайшие сроки был задержан в автомобиле такси. Им оказался 25-летний местный житель, который в ближайшее время будет доставлен в следственные органы", — сказала Петрова.