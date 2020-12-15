«Пенсию забирали»: раскрыты подробности жизни погибших в доме престарелых в Башкирии 

Постояльцы башкирского дома престарелых были довольны содержанием и ни на что не жаловались. Об этом телеграм-каналу 112 рассказал родственник одного из погибших постояльцев.

По его словам, пансионат в селе Ишбулдино нашла его жена через интернет. Когда они навещали своего престарелого родственника, то слышали только положительные отзывы. Мужчина также рассказал, что их родственник оплачивал содержание в доме престарелых из своей пенсии.

«Пенсию они забирали. У него была минимальная — 9 тысяч с чем-то», — поделился собеседник.

Трагедия, как сообщал «Рамблер», произошла в ночь на 15 декабря в селе Ишбулдино Абзелиловского района республики Башкортостан. Спасателям сообщили, что горит дом престарелых на улице Кизильской. Когда первый пожарный расчет прибыл на место происшествия, пансионат уже горел открытым огнем. Уже в процессе тушения спасатели обнаружили тела 11 погибших — семь мужчин и четыре женщины.

Одной сотруднице пансионата и троим престарелым постояльцам удалось спастись. Полиция задержала владелицу дома престарелых Расиму Махиянову. Возбуждено уголовное дело по статьям "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности" и "причинение смерти по неосторожности".