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Москва

Защита Сафронова не подтвердила факт получения им денег за передачу секретных сведений 

Национальная Служба Новостей и ещё 4 1 час назад
Сторона защиты Ивана Сафронова не может подтвердить информацию о получении им средств за передачу секретных сведений иностранной спецслужбе. С таким заявлением выступил адвокат экс-журналиста Дмитрий Катчев, подчеркивает ТАСС. Он подчеркнул, что следствие не знакомило сторону защиты с материалами, в принципе подтверждающими передачу Сафроновым секретных сведений иностранным спецслужбам, тем более — с доказательствами получения за это денег.

«Сафронов не признает вину в госизмене, его позиция не менялась с начала его уголовного преследования. Информацию, имеющуюся в СМИ, о получении Сафроновым денег за госизмену, я не могу никак прокомментировать, мне неясен источник этой информации», — подчеркнул Катчев.

Доказана вина Сафронова в получении им денег от зарубежных спецслужб
Напомним, ранее во вторник, 15 декабря, в СМИ появилась информация о том, что следствие обладает подтверждением того, что Иван Сафронов получил деньги за передачу иностранной спецслужбе секретной информации, которая ранее нигде не публиковалась. Также сообщалось, что советник главы Роскосмоса рассматривает возможность заключения досудебного соглашения.
Между тем, на минувшей неделе официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что президент Владимир Путин к большой пресс-конференции может запросить информацию по делу советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова, обвиняемого в госизмене.
Ранее тема ареста и обвинений Сафронова затрагивалась на встрече Путина с членами президентского Совета по правам человека. Российский лидер сказал, что обвинения Ивану Сафронову предъявлены за преступления, совершенные во время его работы в «Роскосмосе», а не за журналистскую деятельность. Однако официально он обвиняется в преступлениях 2017 года, когда еще не работал в госкорпорации.
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Происшествия , Видео , Дмитрий Песков , Иван Сафронов , Владимир Путин , Роскосмос , Совет по правам человека , ИТАР-ТАСС
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