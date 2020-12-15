«Сафронов не признает вину в госизмене, его позиция не менялась с начала его уголовного преследования. Информацию, имеющуюся в СМИ, о получении Сафроновым денег за госизмену, я не могу никак прокомментировать, мне неясен источник этой информации», — подчеркнул Катчев.