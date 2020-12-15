Тело мужчины без лица и пальцев обнаружили в Петербурге

Санкт-Петербурге у одной из заправочных станций нашли тело мужчины без лица и нескольких пальцев, сообщил источник в правоохранительных органах

Источник рассказал, что сообщение об обнаружении тела поступило накануне, 14 декабря, передает портал 78.ru

Прибывшие на место происшествия полицейские нашли у АЗС тело мужчины, у которого не было кожи на лице и нескольких пальцев на правой руке.

Портал «Мойка78» сообщает, что умерший, предположительно, был бездомным; он скончался от сердечного приступа, а тело могли обглодать крысы и собаки.

Ранее петербургский историк Олег Соколов , обвиняемый в убийстве и расчленении тела своей аспирантки, признался , что хочет быть наказанным за совершенное преступление.