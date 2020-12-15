Ещё
Далее:
Читайте также:
Вспоминаем Гафта: все роли в одной подборке
Вспоминаем Гафта: все роли в одной подборке Смотреть в Okko ⟶
Выберите регион
Москва

Тело мужчины без лица и пальцев нашли в Петербурге 

Деловая газета «Взгляд» 2 часа назад
Тело мужчины без лица и пальцев обнаружили в Петербурге
Фото: ТАСС
В Санкт-Петербурге у одной из заправочных станций нашли тело мужчины без лица и нескольких пальцев, сообщил источник в правоохранительных органах.
Источник рассказал, что сообщение об обнаружении тела поступило накануне, 14 декабря, передает портал 78.ru.
Прибывшие на место происшествия полицейские нашли у АЗС тело мужчины, у которого не было кожи на лице и нескольких пальцев на правой руке.
Портал «Мойка78» сообщает, что умерший, предположительно, был бездомным; он скончался от сердечного приступа, а тело могли обглодать крысы и собаки.
Ранее петербургский историк Олег Соколов, обвиняемый в убийстве и расчленении тела своей аспирантки, признался, что хочет быть наказанным за совершенное преступление.
До этого жительница Санкт-Петербурга, расчленившая труп мужчины, была освобождена в связи с переквалифицированием обвинения.
Видео дня. Нам пошел на пользу карантин: Шнуров снова станет отцом
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Адвокат Сафронова не подтвердил получение им денег за передачу гостайны за рубеж Адвокат Сафронова не подтвердил получение им денег за передачу гостайны за рубеж Танкер в Джидде атаковала заминированная лодка Танкер в Джидде атаковала заминированная лодка Стал известен владелец Maybach, из которого велась стрельба в центре Москвы Стал известен владелец Maybach, из которого велась стрельба в центре Москвы
Происшествия , Олег Соколов , МВД , Санкт-Петербург
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Появилось видео с церемонии прощания с Валентином Гафтом
02:57
Появилось видео с церемонии прощания с Валентином Гафтом
Происшествия
Девушки поймали рыбу голыми руками на глазах у крокодила и попали на видео
00:16
Девушки поймали рыбу голыми руками на глазах у крокодила и попали на видео
В мире
Самолет с армянскими военнопленными из Азербайджана попал на видео
01:27
Самолет с армянскими военнопленными из Азербайджана попал на видео
В мире
Неудачная попытка ограбления магазина попала на видео
01:08
Неудачная попытка ограбления магазина попала на видео
Происшествия
Опубликовано видео с места аварии грузовиков в Москве
00:33
Опубликовано видео с места аварии грузовиков в Москве
Происшествия
Момент стрельбы из Maybach на Тверской улице попал на видео
00:39
Момент стрельбы из Maybach на Тверской улице попал на видео
Происшествия
Шествие противников Пашиняна в Ереване попало на видео
02:55
Шествие противников Пашиняна в Ереване попало на видео
В мире
Опубликовано видео с выносом гроба Валентина Гафта
00:35
Опубликовано видео с выносом гроба Валентина Гафта
Общество
Стриптиз в магазине табака в Поволжье попал на видео
00:17
Стриптиз в магазине табака в Поволжье попал на видео
Общество
Депутаты Госдумы повторно болеют коронавирусом
00:52
Депутаты Госдумы повторно болеют коронавирусом
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение