Настоящий ад: в Европе проснулся стратовулкан 

На Сицилии произошло извержение стратовулкана Этна. Из кратера вулкана бьют лавовые фонтаны высотой до 100 м, а плотный шлейф пепла поднялся примерно до 5 км. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

На склонах Этны за последние 24 часа было зарегистрировано 17 землетрясений — сильнейшее из них магнитудой 2,7.

Этна часто извергается, так как находится на разломе между Африканской и Ионической микроплитами. 16 марта 2017 года во время очередной активности вулкана пострадали десять человек, в том числе сотрудники службы новостей BBC. За свою историю этот стратовулкан неоднократно становился причиной ужасающих бедствий и гибели людей.