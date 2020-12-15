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Российские чиновники попали под суд из-за лестницы 

Lenta.ru 1 час назад
Российские чиновники попали под суд из-за лестницы
Фото: страница «ИА "Высота 102"/Волгоград. Новости» на Facebook
Чиновники из администрации города Волгограда попали под суд после того, как местная жительница Наталья Демченко, спускаясь по лестнице между домами, повредила руку. По словам россиянки, она получила травму из-за аварийного состояния ступенек. О поданному на мэрию иске сообщает «Высота 102».
В разговоре с изданием представитель Демченко отметил, что инцидент произошел в сентябре 2020 года на улице Загорской. Пострадавшая указала в иске, что спускалась по лестнице к автомобильной парковке, но оступилась и упала. В итоге женщину госпитализировали и диагностировали у нее закрытый перелом в области локтевого сустава. По словам жительницы, лестница находится в плачевном состоянии, так как ее не ремонтировали на протяжении 30 лет.
Пострадавшая потребовала от городских властей 200 тысяч рублей в качестве компенсации за ущерб и обратила внимание, что из-за травмы временно не могла работать. По словам Демченко, несмотря на то, что этот участок не относится к муниципальному имуществу, чиновники из администрации города должны взять на себя ответственность за случившееся и отремонтировать лестницу. Как рассказал представитель, на данный момент дело находится на рассмотрении в районом суде.
В июне 2020 года пенсионерка из Астрахани сломала бедро из-за лифта, двери которого оказались неисправными и невовремя закрылись. В итоге створки повредили женщине ногу. После инцидента пострадавшая подала в суд на обслуживающую компанию и отсудила у нее более полумиллиона рублей в качестве компенсации. Тогда директора организации, в чем ведении находились лифты, приговорили к двум годам лишения свободы условно.
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Происшествия , Волгоград , Волгоградская Область
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