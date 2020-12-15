Пенсионера ФСБ обокрали в московском ресторане на 1,2 миллиона рублей, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах

По словам собеседника агентства, в полицию вечером 14 декабря обратился 42-летний пенсионер ФСБ, рассказавший о краже в ресторане на Чистопрудном бульваре, куда он зашел пообедать.

При нем была кожаная сумка с 1,2 миллиона рублей, он поставил ее на соседний стул. Завершив трапезничать, мужчина обнаружил сумку на полу с открытыми отделениями, денег в ней не было. Камеры видеонаблюдения засекли неизвестного, который и украл содержимое.

"Возбуждено уголовное дело по статье "кража", — сказал источник.

Подозреваемого ищут.