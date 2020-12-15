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Москва

КамАЗ без водителя протаранил машины в Дагестане и попал на видео 

Алевтина Жаркова 28 минут назад
В дагестанском селе Сергокала груженный кирпичами КамАЗ протаранил припаркованные автомобили. Видео инцидента публикует Telegram-канал Life SHOT.
Как сообщает источник, управлявший грузовиком водитель покинул кабину во время проверки документов сотрудниками ГИБДД. В этот момент большегруз начал движение, он покатился вниз в сторону стоящих у обочины машин. Одну из них он полностью смял. К счастью, происшествие обошлось без пострадавших.
Ранее сообщалось, что в Москве автомобиль такси врезался в отбойник. Авария произошла на пересечении МКАД и Дмитровского шоссе. О пострадавших информации пока нет.
Происшествия , Видео , ГИБДД
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