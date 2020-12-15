КамАЗ без водителя протаранил машины в Дагестане и попал на видео 

В дагестанском селе Сергокала груженный кирпичами КамАЗ протаранил припаркованные автомобили. Видео инцидента публикует Telegram-канал Life SHOT.

Как сообщает источник, управлявший грузовиком водитель покинул кабину во время проверки документов сотрудниками ГИБДД . В этот момент большегруз начал движение, он покатился вниз в сторону стоящих у обочины машин. Одну из них он полностью смял. К счастью, происшествие обошлось без пострадавших.

Ранее сообщалось, что в Москве автомобиль такси врезался в отбойник. Авария произошла на пересечении МКАД и Дмитровского шоссе. О пострадавших информации пока нет.