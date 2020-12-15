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Москва

Стрельба в центре Москвы: водитель Maybach открыл огонь 

Павел Тиунов 1 час назад
Стрельба в центре Москвы: водитель Maybach открыл огонь
Фото: ТАСС
На мужчину, которого ранее задержали за стрельбу из автомобиля Maybach на Тверской улице, завели уголовное дело, сообщает РИА Новости. Он оправдывается, что просто пытался проверить работоспособность пистолета.
Инцидент произошел 13 декабря в центре столицы. Полицейским пожаловался житель Москвы. Он заявил, что неизвестный, сидя в салоне элитной иномарки Maybach, устроил стрельбу по пешеходам на Тверской улице. Телеканал РЕН ТВ опубликовал запись с камеры наблюдения, на которой виден проезжающий мимо остановки автомобиль и слышатся три выстрела.
14 декабря владелец иномарки был задержан. Им оказался 37-летний безработный житель Красногорска. Он пояснил правоохранителям, что сидя на заднем сидении своего автомобиля в кармане двери нашел давно оставленный там охолощенный пистолет.
Мужчина якобы решил проверить его работоспособность, поэтому высунул руку из окна и произвел три выстрела в воздух. Пистолет ПМ-СХ изъяли полицейские. В отношении стрелка заведено уголовное дело по статье «Хулиганство».
Ранее, как сообщал «Рамблер», потасовка в центре столицы привела к перестрелке. Инцидент произошел на Таганской улице около дома No15. Конфликт возник между несколькими мужчинами, один из которых в разгар перепалки выхватил травматический пистолет и устроил пальбу по оппоненту. После стрельбы мужчина скрылся с места преступления. В результате конфликта пострадали два человека, отмечает издание: у одного оказалась травмирована рука, у другого зафиксированы ссадины на голове.
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Происшествия , РЕН ТВ , РИА Новости
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