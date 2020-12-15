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Сменивший пол подросток жестоко расправился с матерью 

Павел Тиунов 16 минут назад
Сменивший пол подросток жестоко расправился с матерью
Фото: Reuters
Британский юноша, сменивший пол, жестоко расправился со своей матерью, а после скончался в палате психиатрической больницы, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на Daily Mail. Правоохранители полагают, что он покончил жизнь самоубийством, его отец настаивает на том, что его сыну помогли уйти из жизни.
Трагедия произошла в июле текущего года. 17-летний молодой человек на пал на свою мать в тот момент, когда она пришла с пробежки домой. Юноша сначала придушил женщину, а затем, когда тона потеряла сознание, буквально изрешетил ее тело ножом. Позже подросток позвонил в экстренную службу спасения, заявил, что убил свою мать и попросил привезти мешок для трупа. Полицейские эксперты, осмотревшие тело погибшей, обнаружили на нем более 100 колото-резаных ран.
Известно, что незадолго до преступления юноша сменил пол, став бесполым. Он также сменил имя. Его родственники отмечали, что после этого юноша стал проявлять суицидальные наклонности, а также у него были замечены признаки психо-эмоционального расстройства. Правоохранители на время расследования поместили подозреваемого в психиатрическую больницу.
В октябре в палате клиники было обнаружено его мертвое тело. Отец подростка склоняется к версии, что его сыну помогли уйти из жизни. В самоубийство молодого человека мужчина не верит. Он также уверен, что юноша убил свою мать «не специально».
В октябре, как сообщал «Рамблер», в Новосибирске был убит трансгендер Николай Басаковский. Он стал известен несколько лет назад, когда сам себя кастрировал в домашних условиях и превратился в Викторию. Он пропал 5 октября, а 13 октября стало известно, что по подозрению в убийстве задержан его друг, сотрудник ППС Железнодорожного района. СМИ назвали правоохранителя парнем Виктории, а мотивом убийства — ревность.
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Происшествия , РЕН ТВ
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