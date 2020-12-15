Полицейский погиб на рабочем месте

Следователи выясняют обстоятельства гибели полицейского на рабочем месте в одном из отделов полиции Тамбова, рассказала РИА Новости старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по Тамбовской области Елена Кярсна.
Как пояснил РИА Новости представитель УМВД по региону, тело полицейского было обнаружено утром во вторник в отделе полиции, куда он пришел на смену.
"Обстоятельства гибели сотрудника полиции в здании одного из отделов полиции города Тамбова устанавливаются следователями регионального СУСК в рамках возбужденного уголовного дела", — сказала Кярсна.
Статью, по которой возбуждено дело, собеседница агентства не уточнила, отметив, что погибший — 1992 года рождения. Полиция также выясняет обстоятельства случившегося.
По данным канала Вести-Тамбов, погибший — офицер отдела дознания. Мужчина пришел на работу, получил служебное оружие, зашел в свой кабинет и "прозвучал выстрел".