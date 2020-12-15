Полицейский погиб на рабочем месте

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Как пояснил РИА Новости представитель УМВД по региону, тело полицейского было обнаружено утром во вторник в отделе полиции, куда он пришел на смену.

"Обстоятельства гибели сотрудника полиции в здании одного из отделов полиции города Тамбова устанавливаются следователями регионального СУСК в рамках возбужденного уголовного дела", — сказала Кярсна.

Статью, по которой возбуждено дело, собеседница агентства не уточнила, отметив, что погибший — 1992 года рождения. Полиция также выясняет обстоятельства случившегося.

По данным канала Вести-Тамбов, погибший — офицер отдела дознания. Мужчина пришел на работу, получил служебное оружие, зашел в свой кабинет и "прозвучал выстрел".