Неизвестный жестоко избил женщину в подъезде Красноярска

В подъезде многоквартирного дома в Красноярске неизвестный мужчина совершил нападение на женщину. Инцидент запечатлела камера видеонаблюдения, установленная на площадке у лифтов.

На кадрах злоумышленник в синей куртке с капюшоном на голове следует за своей жертвой и внезапно наносит ей удар по голове. Потерпевшая падает, а нападавший начинает пинать ее ногами, после чего выбегает из дома.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Известно, что пострадавшая от рук хулигана жительница Красноярска обратилась к врачам.