Неизвестный жестоко избил женщину в подъезде Красноярска

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Избиение женщины в подъезде Красноярска попало на видео 

Алевтина Жаркова 1 час назад
В подъезде многоквартирного дома в Красноярске неизвестный мужчина совершил нападение на женщину. Инцидент запечатлела камера видеонаблюдения, установленная на площадке у лифтов.
На кадрах злоумышленник в синей куртке с капюшоном на голове следует за своей жертвой и внезапно наносит ей удар по голове. Потерпевшая падает, а нападавший начинает пинать ее ногами, после чего выбегает из дома.
По данному факту возбуждено уголовное дело. Известно, что пострадавшая от рук хулигана жительница Красноярска обратилась к врачам.
Происшествия , Видео , Криминал
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