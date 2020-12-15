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Москва

«Горе-механики» оторвали колесо у машины и попали на видео 

Алевтина Жаркова 11 минут назад
Жители США пытались вытащить застрявшую машину, взяв ее на буксир. Однако вместо помощи автовладельцу они прибавили ему забот. Цепь продели под колесо автомобиля, и когда «буксировщик» тронулся с места, оторвал колесо, серьезно повредив заднюю подвеску.
Соответствующее видео публикует Telegram-канал «Бушующий мир». Судя по закадровому смеху, участники событий легко отнеслись к произошедшему.
Ранее сообщалось, что в Москве водитель каршеринга заехал на скамейку возле кинотеатра. ДТП произошло в Юго-восточном округе столицы, рядом с кинотеатром «Тула».
Происшествия , Видео , В мире
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