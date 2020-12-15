«Горе-механики» оторвали колесо у машины и попали на видео 

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Жители США пытались вытащить застрявшую машину, взяв ее на буксир. Однако вместо помощи автовладельцу они прибавили ему забот. Цепь продели под колесо автомобиля, и когда «буксировщик» тронулся с места, оторвал колесо, серьезно повредив заднюю подвеску.

Соответствующее видео публикует Telegram-канал «Бушующий мир». Судя по закадровому смеху, участники событий легко отнеслись к произошедшему.

Ранее сообщалось, что в Москве водитель каршеринга заехал на скамейку возле кинотеатра. ДТП произошло в Юго-восточном округе столицы, рядом с кинотеатром «Тула».