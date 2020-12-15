Соседи рассказали о трагедии в доме престарелых

Жители деревни Ишбулдино в Башкирии, где в ночь на 15 декабря сгорел частный дом престарелых, рассказали о пожаре. Запись публикует Telegram-канал Life SHOT.
Живущая через дом от места трагедии женщина сообщила, что видела, как из одного окна выглядывали двое мужчин, а из другого — сотрудница частного пансионата. Люди просили о помощи. Однако соседка даже не смогла открыть ворота и крикнула терпящим бедствие людям, чтобы они выпрыгивали в окно.
Напомним, в пожаре погибли 11 человек, пятерым удалось спастись. Трое выживших сейчас находятся в больнице. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам». Ранее в ГУ МЧС заявили, что одноэтажное здание не было оборудовано системой пожаротушения.