Соседи рассказали о трагедии в доме престарелых

Жители деревни Ишбулдино в Башкирии , где в ночь на 15 декабря сгорел частный дом престарелых, рассказали о пожаре. Запись публикует Telegram-канал Life SHOT.

Живущая через дом от места трагедии женщина сообщила, что видела, как из одного окна выглядывали двое мужчин, а из другого — сотрудница частного пансионата. Люди просили о помощи. Однако соседка даже не смогла открыть ворота и крикнула терпящим бедствие людям, чтобы они выпрыгивали в окно.