СК задержал замглавы Троицка 

"Информацию о задержании заместителя главы Троицка подтверждаю. Пока никакие подробности не раскрываем", — сказал он.

По данным местных СМИ, речь идет о замглавы Троицка по городскому хозяйству Вадиме Германе.

Основанный в 1743 году Троицк — один из старейших городов Челябинской области. Расположен в 121 километре от Челябинска, население — более 70 тысяч человек. Важный транспортный узел. Согласно сайту администрации, в городе действует крупнейший по товарообороту на Урале таможенный переход.