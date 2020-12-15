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Москва

СК задержал замглавы Троицка 

РИА Новости 7 минут назад
СК задержал замглавы Троицка
Фото: Вадим Герман/ВКонтакте
Заместитель главы города Троицк задержан в Челябинской области, сообщил РИА Новости во вторник и.о. старшего помощника главы регионального управления СК РФ по связям со СМИ Александр Скорик.

"Информацию о задержании заместителя главы Троицка подтверждаю. Пока никакие подробности не раскрываем", — сказал он.

По данным местных СМИ, речь идет о замглавы Троицка по городскому хозяйству Вадиме Германе.
Основанный в 1743 году Троицк — один из старейших городов Челябинской области. Расположен в 121 километре от Челябинска, население — более 70 тысяч человек. Важный транспортный узел. Согласно сайту администрации, в городе действует крупнейший по товарообороту на Урале таможенный переход.
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