Ещё
Далее:
Читайте также:
Николь Кидман в эротической драме
Николь Кидман в эротической драме Без стеснения ⟶
Выберите регион
Москва

В Волгограде учитель запер школьника в тумбочке 

РИА Новости 1 час назад
Учительница заперла школьника в тумбочке
Фото: РИА Новости
Департамент образования Волгограда начал проверку после заявления мамы школьника о том, что учитель не выпускала ее сына из тумбочки в классе, сообщили РИА Новости в пресс-службе мэрии города.
Ранее издание v102.ru сообщало, что в ноябре 14-летний школьник на перемене залез в тумбочку в классе, где хранится хозинвентарь, а когда начался урок, учитель не давала ему оттуда выйти на протяжении 40 минут, назвав Диогеном в бочке. Мама ученика пожаловалась на действия педагога в департамент образования.

"Департамент проводит проверку по заявлению родителя. По результатам проверки виновные будут привлечены к дисциплинарной ответственности", — сообщили РИА Новости в мэрии.

Видео дня. Нам пошел на пользу карантин: Шнуров снова станет отцом
Последние новости
На Украине вспомнили о словах Гафта про Крым и Донбасс На Украине вспомнили о словах Гафта про Крым и Донбасс Никита Михалков сделал заявление после смерти Гафта Никита Михалков сделал заявление после смерти Гафта Названы три способа "убить" двигатель на морозе Названы три способа "убить" двигатель на морозе
Происшествия , РИА Новости , ИА "Высота 102.0"
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Опубликовано видео полета МС-21-310 с российскими двигателями
00:43
Опубликовано видео полета МС-21-310 с российскими двигателями
Наука и техника
Появилось видео с места пожара в доме престарелых в Башкирии
01:00
Появилось видео с места пожара в доме престарелых в Башкирии
Происшествия
Стрельбы десантников из БМД-2 попали на видео
01:06
Стрельбы десантников из БМД-2 попали на видео
Армия
Видео обсуждения вопросов интеграции в Минске
01:08
Видео обсуждения вопросов интеграции в Минске
Политика
Видео совместных учений спецназа РФ и Узбекистана
01:42
Видео совместных учений спецназа РФ и Узбекистана
Армия
Видео пожара в элитном московском ресторане
01:12
Видео пожара в элитном московском ресторане
Происшествия
Приказ Путина о снижении роста цен попал на видео
00:52
Приказ Путина о снижении роста цен попал на видео
Политика
Производство Ми-8 в Казахстане попало на видео
03:34
Производство Ми-8 в Казахстане попало на видео
Армия
«Шрек» стал достоянием Америки и попал на видео
02:54
«Шрек» стал достоянием Америки и попал на видео
В мире
Видео пожара в магазине алкоголя в Якутске
00:34
Видео пожара в магазине алкоголя в Якутске
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение