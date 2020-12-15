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Пожар в Башкирии: сотрудница пансионата спасла трех россиян 

Павел Тиунов 1 час назад
Пожар в Башкирии: сотрудница пансионата спасла трех россиян
Фото: ТАСС
Сотрудница сгоревшего минувшей ночью пансионата смогла спасти троих постояльцев, выведя их из полыхающего здания, сообщает ТАСС. В пожаре погибли 11 человек.
Трагедия, как сообщал «Рамблер», произошла в ночь на 15 декабря в селе Ишбулдино Абзелиловского района республики Башкортостан. Спасателям сообщили, что горит дом престарелых на улице Кизильской. Когда первый пожарный расчет прибыл на место происшествия, пансионат уже горел открытым огнем. Уже в процессе тушения спасатели обнаружили тела 11 погибших. Поначалу журналисты, ссылаясь источник в экстренных службах, сообщили, что все одиннадцать погибших — пожилые постояльцы, а четверо спасшихся — сотрудники учреждения.
В пресс-службе регионального управления МЧС заявили, что спаслись — одна сотрудница пансионата и трое престарелых постояльцев. Женщина услышала сигнал пожарного извещателя, бросилась к пенсионерам. Троих из них ей удалось вывести на улицу через окно.

«Один из спасенных мужчин сейчас находится в больнице», — цитирует агентство слова сотрудника регионального управления МЧС. Он также добавил, что в пожаре погибли семь мужчин и четыре женщины.

Известно, что в настоящее время эксперты пожарной лаборатории пытаются выяснить причины, по которым возникло возгорание. Источник ТАСС в экстренных службах заявил, что по предварительной версии пожар вспыхнул из-за неосторожного обращения с огнем.
По его словам, у руководства пансионата не было лицензии на организацию постоянного проживания пенсионеров в здании, сотрудникам было официально разрешено лишь предоставлять социальные услуги престарелым людям. Дело взяла на контроль региональная прокуратура.
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Происшествия , Генпрокуратура РФ , ИТАР-ТАСС
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