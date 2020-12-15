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Сотрудница сгоревшего дома престарелых спасла троих постояльцев 

News.ru и ещё 4 2 часа назад
Сотрудница сгоревшего дома престарелых спасла троих постояльцев
Фото: 02.mchs.gov.ru
В Башкирии 11 человек погибли при пожаре в частном доме престарелых. При этом, как сообщает региональное управление МЧС, троих постояльцев сумела спасти сотрудница пансионата, эвакуировав их через окно.

По имеющимся данным, в пожаре погибло семь мужчин и четыре женщины. Спасённые — трое мужчин и одна женщина — сотрудница, которая услышала звук сработавшего пожарного извещателя и приняла меры по спасению. С её слов, спасала в окно. Один из спасённых мужчин сейчас находится в больнице, — цитирует представителя МЧС РИА Новости.

Пожар произошёл в ночь на 15 декабря, сообщение о возгорании поступило в 02:53 по местному времени. Уже в 04:31 открытое горение было ликвидировано, на месте происшествия были обнаружены тела 11 погибших. МЧС отмечает, что организовано оповещение родственников, им будет оказана психологическая поддержка. В то же время люди, которые смогли эвакуироваться самостоятельно, не получили травм и ожогов.
В связи с происшествием возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам). Утром 15 декабря должно состояться внеплановое заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.
Как ранее писал NEWS.ru, пансионат в селе Ишбулдино работал без лицензии. Она была необходима для подтверждения постоянного проживания пациентов.
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Происшествия , МЧС , РИА Новости , Башкортостан , Уфа
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