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Москва

Видео пожара в элитном московском ресторане 

Вадим Дроздов 1 час назад
В воскресенье 13 декабря в московском ресторане Butler произошел пожар. К счастью, никто не пострадал. Причиной пожара стала декорация, которая, по предварительным данным, загорелась из-за фейерверка. Пожар был оперативно потушен — сотрудникам ресторана справились с огнем своими силами.
Ранее на Цветном бульваре горела пятиэтажка. Возгорание произошло в одной из квартир на последнем этаже. В результате огонь частично ушел на чердак. Пожар ликвидировали. В результате возгорания один человек погиб.
Также сообщается о пожаре утром 15-го декабря в одном из магазинов алкогольной продукции в Якутске. Там тоже никто не пострадал.
Происшествия , Видео
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