Появилось видео пожара в доме престарелых 

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В ночь с 14 на 15 декабря в доме престарелых в селе Ишбулдино в Башкирии произошел сильный пожар. В доме находилось 16 человек. На данный момент сообщается уже об 11 погибших в результате пожара. Сейчас пожар полностью ликвидирован. Специалисты устанавливают причины и обстоятельства произошедшего. «На место направлены эксперты испытательной пожарной лаборатории. Организовано оповещение родственников, оказывается психологическая помощь», — рассказали в МЧС

Ранее сообщалось о пожаре в одном из элитных ресторанов Москвы и о пожаре в магазине алкогольной продукции в Якутске.

В апреле произошел пожар в доме престарелых «Третий возраст» в Москве. Тогда погибли пять человек.