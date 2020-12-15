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Москва

Появилось видео пожара в доме престарелых 

Вадим Дроздов 10 минут назад
В ночь с 14 на 15 декабря в доме престарелых в селе Ишбулдино в Башкирии произошел сильный пожар. В доме находилось 16 человек. На данный момент сообщается уже об 11 погибших в результате пожара. Сейчас пожар полностью ликвидирован. Специалисты устанавливают причины и обстоятельства произошедшего. «На место направлены эксперты испытательной пожарной лаборатории. Организовано оповещение родственников, оказывается психологическая помощь», — рассказали в МЧС.
Ранее сообщалось о пожаре в одном из элитных ресторанов Москвы и о пожаре в магазине алкогольной продукции в Якутске.
В апреле произошел пожар в доме престарелых «Третий возраст» в Москве. Тогда погибли пять человек.
Происшествия , Видео , МЧС
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