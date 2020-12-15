Москвич брызнул в продавщицу из «перцовки»

В одном из московских супермаркетов в ответ на просьбу показать паспорт мужчина брызнул в продавщицу из перцового баллончика. Видео с камеры в магазине опубликовал Telegram -канал «Что там в Москве?».

На кадрах видно, как москвич в медицинской маске перевешивается через ленту с баллончиком в руках, чтобы максимально приблизить его к лицу продавщицы. Затем он нажимает на клапан, а женщина закрывает лицо руками.

Telegram-канал «Что там в Москве?»

Затем мужчина скрывается. По информации издания, правонарушителя задержали. В настоящее время он находится под подпиской о невыезде.