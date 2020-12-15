Ещё
Далее:
Читайте также:
Как Надя пошла за водкой
Как Надя пошла за водкой Cмотрите в Okko ⟶
Выберите регион
Москва

Москвич брызнул в продавщицу из «перцовки» после просьбы показать паспорт 

Мослента 1 час назад
Москвич брызнул в продавщицу из «перцовки»
Фото: вконтакте
В одном из московских супермаркетов в ответ на просьбу показать паспорт мужчина брызнул в продавщицу из перцового баллончика. Видео с камеры в магазине опубликовал Telegram-канал «Что там в Москве?».
На кадрах видно, как москвич в медицинской маске перевешивается через ленту с баллончиком в руках, чтобы максимально приблизить его к лицу продавщицы. Затем он нажимает на клапан, а женщина закрывает лицо руками.
Telegram-канал «Что там в Москве?»
Затем мужчина скрывается. По информации издания, правонарушителя задержали. В настоящее время он находится под подпиской о невыезде.
Ранее сообщалось, что двое мужчин похитили и изнасиловали продавщицу московского супермаркета. Ее насильно затащили в машину, когда она шла домой.
Видео дня. Муж Гагариной может лишить певицу половины ее состояния
Мослента: последние новости
Москвич нашел в своей квартире тело японца Москвич нашел в своей квартире тело японца Уборщица в Москве отправила школьнику фото груди и попала под следствие Уборщица в Москве отправила школьнику фото груди и попала под следствие Москвичке-лесбиянке проломили череп в метро Москвичке-лесбиянке проломили череп в метро
Происшествия , Криминал , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Стрельбы десантников из БМД-2 попали на видео
01:06
Стрельбы десантников из БМД-2 попали на видео
Армия
Видео обсуждения вопросов интеграции в Минске
01:08
Видео обсуждения вопросов интеграции в Минске
Политика
Видео совместных учений спецназа РФ и Узбекистана
01:42
Видео совместных учений спецназа РФ и Узбекистана
Армия
Видео пожара в элитном московском ресторане
01:12
Видео пожара в элитном московском ресторане
Происшествия
Приказ Путина о снижении роста цен попал на видео
00:52
Приказ Путина о снижении роста цен попал на видео
Политика
Производство Ми-8 в Казахстане попало на видео
03:34
Производство Ми-8 в Казахстане попало на видео
Армия
«Шрек» стал достоянием Америки и попал на видео
02:54
«Шрек» стал достоянием Америки и попал на видео
В мире
Видео пожара в магазине алкоголя в Якутске
00:34
Видео пожара в магазине алкоголя в Якутске
Происшествия
Видео прогноза роста спроса на нефть в 2021 году
01:41
Видео прогноза роста спроса на нефть в 2021 году
Политика
Появилось видео пожара в доме престарелых
01:21
Появилось видео пожара в доме престарелых
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение