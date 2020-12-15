Письмо с извинениями от Ефремова попало на видео 

Михаил Ефремов написал письмо Александру Добровинскому . Артист попросил прощения у адвоката за оскорбления в суде. Добровинский быстро отреагировал и заявил, что он не таит обид на актера.

Неожиданно для себя я получил письмо от Михаила Ефремова с извинениями в мой адрес. В нем он сообщил, что осознал, что его поведение и высказывания на суде по отношению ко мне и моей команде не достойны взрослого и сознательного человека", — рассказал Добровинский.

В суде Ефремов не раз вступал в конфликты с Добровинским, обвинял его в непрофессионализме, расизме и других грехах.