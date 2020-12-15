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Москва

Письмо с извинениями от Ефремова попало на видео 

Вадим Дроздов 42 минуты назад
Михаил Ефремов написал письмо Александру Добровинскому. Артист попросил прощения у адвоката за оскорбления в суде. Добровинский быстро отреагировал и заявил, что он не таит обид на актера.
Неожиданно для себя я получил письмо от Михаила Ефремова с извинениями в мой адрес. В нем он сообщил, что осознал, что его поведение и высказывания на суде по отношению ко мне и моей команде не достойны взрослого и сознательного человека", — рассказал Добровинский.
В суде Ефремов не раз вступал в конфликты с Добровинским, обвинял его в непрофессионализме, расизме и других грехах.
Происшествия , Видео , Александр Добровинский , Михаил Ефремов
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