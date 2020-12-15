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Пытки девушки-сироты в Биробиджане попали на видео 

Вадим Дроздов 49 минут назад
23-летняя жительница Биробиджана вместе с тремя подельниками похитила 19-летнюю девушку своего бывшего партнера. Жертву заперли в одной из квартир, пытали и унижали. Причиной таким зверствам стала ревность.
Все происходящее при этом записывалось на видео. Теперь ролики с пытками находятся в руках у следователей. Их изучают. На кадрах видно, как девушка заставила соперницу раздеться и выполнять ее приказы сексуального характера. Свои записи подельники Юлии выложили в социальные сети. Один из пользователей, увидев кадры, переслал их прокурору области, и в тот же вечер на место происшествия выехала оперативная группа.
Происшествия , Видео
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