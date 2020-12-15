Пытки девушки-сироты в Биробиджане попали на видео 

23-летняя жительница Биробиджана вместе с тремя подельниками похитила 19-летнюю девушку своего бывшего партнера. Жертву заперли в одной из квартир, пытали и унижали. Причиной таким зверствам стала ревность.

Все происходящее при этом записывалось на видео. Теперь ролики с пытками находятся в руках у следователей. Их изучают. На кадрах видно, как девушка заставила соперницу раздеться и выполнять ее приказы сексуального характера. Свои записи подельники Юлии выложили в социальные сети. Один из пользователей, увидев кадры, переслал их прокурору области, и в тот же вечер на место происшествия выехала оперативная группа.