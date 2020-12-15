Видео подробностей слитых данных больных COVID-19 

Эдуард Лысенко. 10 декабря в сеть попали 100 тысяч записей с данными переболевших коронавирусом москвичей. Утечка произошла не в результате взлома, а из-за человеческого фактора. Об этом заявил руководитель департамента информационных технологий (ДИТ) правительства Москвы

«Утечка произошла вследствие человеческого фактора: сотрудники, которые занимались обработкой служебных документов, допустили передачу этих файлов третьим лицам. Проверка продолжается, по ее результатам будут приняты меры», — пояснил Лысенко.

в Сети появились базы с данными жителей Москвы, переболевших коронавирусной инфекцией. Власти города пообещали привлечь виноватых к ответственности. Виновных можно привлечь не только к гражданско-правовой и дисциплинарной, но и к административной и даже уголовной ответственности.