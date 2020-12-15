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Смерть пенсионера в очереди попала на видео 

Вадим Дроздов 1 час назад
В одной из поликлиник Нижнего Новгорода пенсионер умер в очереди ко врачу. Пришедший на прием в поликлинику в Нижнем Новгороде мужчина скончался возле регистратуры, врачи 1,5 часа пытались его реанимировать, но все безуспешно.
"Пожилой человек пришёл в поликлинику и ему стало плохо — аритмия. Врачи поликлиники 1,5 часа бились за его жизнь, реанимационные мероприятия были начаты в 8.05. Никакого ожидания в очереди не было. Приехали две бригады скорой медицинской помощи, в том числе реанимационная. Пациенту делали искусственное дыхание. Пациент с хронической патологией, предположительная причина смерти — тромбоэмболия", — сообщили в Министерстве здравоохранения.
Происшествия , Видео
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