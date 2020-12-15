Смерть пенсионера в очереди попала на видео 

В одной из поликлиник Нижнего Новгорода пенсионер умер в очереди ко врачу. Пришедший на прием в поликлинику в Нижнем Новгороде мужчина скончался возле регистратуры, врачи 1,5 часа пытались его реанимировать, но все безуспешно.

"Пожилой человек пришёл в поликлинику и ему стало плохо — аритмия. Врачи поликлиники 1,5 часа бились за его жизнь, реанимационные мероприятия были начаты в 8.05. Никакого ожидания в очереди не было. Приехали две бригады скорой медицинской помощи, в том числе реанимационная. Пациенту делали искусственное дыхание. Пациент с хронической патологией, предположительная причина смерти — тромбоэмболия", — сообщили в Министерстве здравоохранения.