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Москва

Историк Соколов в последнем слове заявил, что должен и хочет быть наказан 

ТАСС 2 часа назад
Историк Соколов выступил с последним словом
Фото: РИА Новости
Историк Олег Соколов, обвиняемый в убийстве аспирантки СПбГУ, на суде в последнем слове заявил, что хочет и должен быть наказан за содеянное, передает ТАСС из зала суда.

"Я хочу выразить глубокое и полное сожаление в содеянном. Я не только должен, но и хочу быть наказан", — сказал Соколов.

В понедельник суд завершил судебное следствие по делу историка и начал прения сторон. Прокурор в ходе прений попросил приговорить историка к 15 годам лишения свободы в колонии строгого режима по совокупности преступлений — за убийство и незаконное хранение оружия. Сторона защиты потерпевшей стороны поддержала обвинение. Адвокаты историка просили суд учесть смягчающие обстоятельства и назначить подзащитному не более восьми лет лишения свободы.
Соколову предъявлено обвинение в убийстве и незаконном хранении оружия. В ноябре прошлого года в Петербурге Соколова извлекли из реки Мойки с рюкзаком, в котором находились человеческие останки. Позднее оружие и фрагменты тела человека нашли в его квартире. Как установило следствие, жертвой стала аспирантка СПбГУ Анастасия Ещенко, с которой Соколов состоял в личных отношениях. Согласно материалам следствия, он совершил преступление в ходе бытового конфликта на почве взаимной ревности.
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Комментарии
Происшествия , Анастасия Ещенко , Олег Соколов , ФСИН , ИТАР-ТАСС
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