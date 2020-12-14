На сотрудника угрозыска напали с ножом во Владимире

Мужчина с ножом напал на сотрудника уголовного розыска во Владимире, нападавший задержан, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах.
"Молодой человек с ножом напал на сотрудника уголовного розыска. В настоящее время нападавший задержан, правоохранитель не пострадал, за медицинской помощью не обращался", — сказал собеседник.
Он добавил, что сотрудник угрозыска намеревался задержать нападавшего в связи с тем, что последний находился в розыске.
Позднее в пресс-службе следственного управления СК РФ сообщили РИА Новости о возбуждении уголовного дела по статье 318 "Применение насилия в отношении представителя власти".