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Москва

Источник сообщил о нападении на сотрудника угрозыска с ножом во Владимире 

РИА Новости 1 час назад
На сотрудника угрозыска напали с ножом во Владимире
Фото: РИА Новости
Мужчина с ножом напал на сотрудника уголовного розыска во Владимире, нападавший задержан, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах.

"Молодой человек с ножом напал на сотрудника уголовного розыска. В настоящее время нападавший задержан, правоохранитель не пострадал, за медицинской помощью не обращался", — сказал собеседник.

Он добавил, что сотрудник угрозыска намеревался задержать нападавшего в связи с тем, что последний находился в розыске.
Позднее в пресс-службе следственного управления СК РФ сообщили РИА Новости о возбуждении уголовного дела по статье 318 "Применение насилия в отношении представителя власти".
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Происшествия , СКР , МВД , РИА Новости , Владимир , Владимирская Область
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