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Москвич нашел в своей квартире тело японца 

Мослента 1 час назад
Москвич нашел в своей квартире тело гражданина Японии
Фото: Влад Некрасов / «Коммерсантъ»
Житель Москвы нашел в своей квартире тело гражданина Японии, пролежавшее там несколько дней. Об этом сообщает РЕН ТВ.
По данным телеканала, 30-летний японец снимал квартиру в районе Марфино. Его пропажу первым заметил владелец недвижимости.
Сотрудники правоохранительных органов не нашли на теле мужчины следов насильственной смерти. Предположительно, он умер от острой сердечной недостаточности.
Обстоятельства случившегося выясняются.
Ранее, в ноябре, в Москве нашли мертвым бойца смешанного стиля (ММА) и тренера Алексея Кубарева. Тело спортсмена лежало в здании СКС «Кутузовский», который он возглавлял, возле столика, где находились остатки неизвестного порошка и банковская карта.
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Происшествия , МВД , Москва , Япония
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