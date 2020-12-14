Москвич нашел в своей квартире тело гражданина Японии

Житель Москвы нашел в своей квартире тело гражданина Японии, пролежавшее там несколько дней. Об этом сообщает РЕН ТВ.
По данным телеканала, 30-летний японец снимал квартиру в районе Марфино. Его пропажу первым заметил владелец недвижимости.
Сотрудники правоохранительных органов не нашли на теле мужчины следов насильственной смерти. Предположительно, он умер от острой сердечной недостаточности.
Обстоятельства случившегося выясняются.
Ранее, в ноябре, в Москве нашли мертвым бойца смешанного стиля (ММА) и тренера Алексея Кубарева. Тело спортсмена лежало в здании СКС «Кутузовский», который он возглавлял, возле столика, где находились остатки неизвестного порошка и банковская карта.