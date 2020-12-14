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Троим россиянам предъявили обвинение за сбор жуков на Шри-Ланке 

Москва24 1 час назад
Россиянам предъявили обвинение за сбор жуков на Шри-Ланке
Фото: ТАСС/Eranga Jayawardena/AP
Троим россиянам, которых задержали на Шри-Ланке за сбор жуков, предъявили обвинение. Об этом сообщает РИА Новости. Адвокат Георгий Сухов заявил, что обвинение состоит из 301 пункта, причем треть из них касаются попытки вывоза жуков из страны. Примечательно, что нарушения закона рассматривались по каждому насекомому в отдельности.
Правозащитник подчеркнул, что россиян задержали не в аэропорту, а в национальном парке Шри-Ланки. Они не планировали вывозить жуков и не имели при себе никаких билетов на транспорт. Граждане РФ, в числе которых зоолог из Ростова-на-Дону Александр Игнатенко, были задержаны 26 февраля в городе Нувара-Элия по обвинению в нанесении вреда окружающей среде.
При себе у Игнатенко нашли мертвых жуков — мужчина утверждал, что подобрал их на трассе и забыл выложить.
Следующее заседание по делу россиян запланировано на 6 января. Стороне защиты передали документы на сингальском языке, поэтому изучение и формирование позиции начнется после перевода.
В январе 2020 года греческий суд приговорил двух граждан России к 395 годам тюрьмы и штрафу в размере 6 миллионов евро. Их обвинили в причастности к перевозке нелегальных мигрантов.
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Происшествия , Александр Игнатенко
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