В Москве на подземной парковке произошла стрельба

В Москве сотрудники Росгвардии задержали трех человек, устроивших стрельбу на подземной парковке у торгового центра. Об этом пишет РБК со ссылкой на пресс-службу ГУ Росгвардии по столице.
"Прибыв по указанному адресу, сотрудники вневедомственной охраны выяснили, что трое распивавших спиртные напитки молодых людей стали стрелять из травматического пистолета по потолку и стенам паркинга", — говорится в сообщении.
Нарушителями оказались молодые люди в возрасте от 20 до 28 лет. Правоохранители изъяли оружие и задержали нарушителей.