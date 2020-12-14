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Москва

В Москве на подземной парковке у ТЦ произошла стрельба 

Газета.Ru и ещё 4 1 час назад
В Москве на подземной парковке произошла стрельба
Фото: РИА Новости
В Москве сотрудники Росгвардии задержали трех человек, устроивших стрельбу на подземной парковке у торгового центра. Об этом пишет РБК со ссылкой на пресс-службу ГУ Росгвардии по столице.

"Прибыв по указанному адресу, сотрудники вневедомственной охраны выяснили, что трое распивавших спиртные напитки молодых людей стали стрелять из травматического пистолета по потолку и стенам паркинга", — говорится в сообщении.

Нарушителями оказались молодые люди в возрасте от 20 до 28 лет. Правоохранители изъяли оружие и задержали нарушителей.
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Происшествия , Росгвардия , РБК , Москва
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