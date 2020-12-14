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Пожар произошел в производственном здании в подмосковном Одинцове. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Московской области. Возгорание происходит по адресу Транспортный проезд, дом 1.

"На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдалось открытое горение внутри склада на площади 500 квадратных метров", — говорится в сообщении ведомства.

В настоящее время данных о пострадавших нет. Обстоятельства произошедшего выясняются. На месте ЧП работают 20 единиц техники, 71 человек, отметили в МЧС

В понедельник, 14 декабря, также произошел пожар в коллекторе на юго-западе столицы. Из-за возгорания было временно перекрыто движение в районе Ленинского проспекта. Позднее проезд по участку съезда на улицу Марии Ульяновой освободили.