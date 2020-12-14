«Гражданин СССР» вместе с соратниками устроили дебош в ОВД 

«Гражданин СССР» устроил дебош в московском супермаркете, передает РЕН ТВ.

Мужчина вел себя агрессивно, нецензурно выражался и затеял конфликт с охраной. Сотрудники торговой точки вызвали полицию , и дебошира доставили в ОВД. Там он продолжил дебоширить, снимал происходящее на видеокамеру и несколько раз подчеркнул, что является гражданином Советского Союза.

Вскоре в дежурной части появились трое знакомых задержанного: две женщины и мужчина. Они проникли в ОВД, сказав, что собираются написать заявление о преступлении.

Оказавшись в дежурной части, граждане также стали снимать участок на видеокамеру и попытались оттеснить полицейского от своего приятеля. Одна из женщин даже схватила сотрудника полиции за форму и стала толкать его.

Все трое соратников дебошира также задержаны, у всех оказались паспорта с обложками, на которых изображена символика СССР.

Как писал «Рамблер», в ноябре голый мужчина устроил дебош в супермаркете Spar в Москве. Хулиган забежал в магазин и начал крушить лотки с овощами и фруктами, ложился на них, топтал ногами и раскидывал содержимое прилавков. После этого дебошир упал на пол в позе звезды.