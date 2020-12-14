Директора компании-партнера Минобороны застрелили в Подмосковье 

Московской области застрелили исполнительного директора компании, которая создает авиатренажеры для военных самолетов.

Как сообщает телеграм-канал Mash, 13 декабря тело 37-летнего Владимира Пасекунова с огнестрельным ранением головы обнаружили в автомобиле Mercedes GLЕ 4MATIC в деревне Майдарово в Солнечногорском районе Подмосковья.

Рядом с телом найден травматический пистолет «Гроза» с гильзами.

Владимир Пасекунов занимал должность исполнительного директора в компании АО РАА «Спецтехника», которая занимается разработкой, производством и испытаниями авиационной техники: авиационных тренажеров, бортового оборудования, технических средств обучения систем вооружения и др. Компания сотрудничает с Министерством обороны России

Как отмечает Mash, пост генерального директора «Спецтехники» занимает отец убитого топ-менеджера Игорь Пасекунов.

Как писал «Рамблер», в начале декабря в Волоколамском городском округе Подмосковья нашли застреленными и сожженными семью из трех человек. По подозрению в убийстве задержали их соседа по даче и двух его подельников.

По данным следствия, между подозреваемыми и их жертвами был длительный конфликт из-за лошадей и других животных, которые сосед держал на участке.