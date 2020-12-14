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Двух россиян во Франции приговорили к тюремным срокам 

BFM.RU и ещё 10 1 час назад
Двух россиян во Франции приговорили к тюремным срокам из-за драки на ЧЕ-2016
Фото: Reuters
Суд присяжных в городе Экс-ан-Прованс приговорил россиян Михаила Ивкина и Павла Косова к трем и десяти годам тюрьмы соответственно. Об этом сообщил ТАСС адвокат Ивкина Жюльен Пинелли.
Российские фанаты попали под суд за самую крупную драку после матча чемпионата Европы по футболу 2016 года в Марселе. В ходе этой драки были нанесены тяжкие телесные повреждения британскому болельщику Эндрю Бечу.
«Евро-2016» вошел в историю как турнир с самыми жесткими фанатскими столкновениями.
Судя по рассказам очевидцев, драка 11 июня была действительно жуткая, а англичане были окончательно пьяными, пишет «Комсомольская правда».
Ивкин и Косов уже провели два года в марсельской тюрьме. Их арестовали на пересадке в Германии, вычислили по видео в соцсетях.
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Происшествия , Павел Косов , Комсомольская правда , Германия , Марсель , Мюнхен , Великобритания , Франция , Экс-Ан-Прованс
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