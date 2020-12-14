Двух россиян во Франции приговорили к тюремным срокам из-за драки на ЧЕ-2016

Российские фанаты попали под суд за самую крупную драку после матча чемпионата Европы по футболу 2016 года в Марселе. В ходе этой драки были нанесены тяжкие телесные повреждения британскому болельщику Эндрю Бечу.

«Евро-2016» вошел в историю как турнир с самыми жесткими фанатскими столкновениями.

Судя по рассказам очевидцев, драка 11 июня была действительно жуткая, а англичане были окончательно пьяными, пишет «Комсомольская правда»

Ивкин и Косов уже провели два года в марсельской тюрьме. Их арестовали на пересадке в Германии, вычислили по видео в соцсетях.