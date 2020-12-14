Охранника магазина в Сочи уволили после конфликта с покупателем из-за маски

"Как показали имеющиеся внутренние видеоматериалы, покупатель (после отказа в продаже товара) покинул магазин с неоплаченным товаром. Далее на улице между покупателем и работником торгового зала (сотрудник подрядной организации) произошел конфликт, в ходе которого работник, к сожалению, превысил свои служебные полномочия. В настоящее время данный работник отстранен от работы в сети магазинов "Fiх Price", а до руководства подрядной организации донесена информация о недопущении подобных действий со стороны сотрудников организации при работе на объектах нашей компании", — сообщили в пресс-службе.
"Представители подрядной организации взаимодействуют по возникшему инциденту с правоохранительными органами напрямую. Со всеми сотрудниками магазинов сети (в том числе, сотрудников подрядных организаций) будет проведен дополнительный обязательный инструктаж по алгоритмам действий в подобных ситуациях", — отметили в пресс-службе.
"Материал по данному факту зарегистрирован, проводится проверка", — сообщили в пресс-службе.