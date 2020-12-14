Охранника магазина в Сочи уволили после конфликта с покупателем из-за маски

Охранник одного из магазинов в Сочи, который вступил в конфликт с покупателем из-за отсутствия маски и превысил свои служебные полномочия, был уволен. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе магазина "Fix Price".

По данным пресс-службы, 10 декабря в Сочи в одном из магазинов сети произошел прецедент между покупателем и работником торгового зала, который является сотрудником подрядной организации. Посетитель без маски пытался приобрести товар, однако ему было отказано в продаже. В понедельник в соцсетях сообщалось, что охранник магазина разбил машину посетителю.

"Как показали имеющиеся внутренние видеоматериалы, покупатель (после отказа в продаже товара) покинул магазин с неоплаченным товаром. Далее на улице между покупателем и работником торгового зала (сотрудник подрядной организации) произошел конфликт, в ходе которого работник, к сожалению, превысил свои служебные полномочия. В настоящее время данный работник отстранен от работы в сети магазинов "Fiх Price", а до руководства подрядной организации донесена информация о недопущении подобных действий со стороны сотрудников организации при работе на объектах нашей компании", — сообщили в пресс-службе.

В пресс-службе добавили, что компания проводит внутреннее расследование по инциденту, в том числе изучает данные видеокамер.

"Представители подрядной организации взаимодействуют по возникшему инциденту с правоохранительными органами напрямую. Со всеми сотрудниками магазинов сети (в том числе, сотрудников подрядных организаций) будет проведен дополнительный обязательный инструктаж по алгоритмам действий в подобных ситуациях", — отметили в пресс-службе.

В пресс-службе УВД по городу Сочи сообщили ТАСС, что после конфликта организована проверка.

"Материал по данному факту зарегистрирован, проводится проверка", — сообщили в пресс-службе.