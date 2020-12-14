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На украинскую журналистку напали во время прямого эфира в Киеве 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Мужчина совершил нападение на журналистку украинского телеканала Kyiv Live во время прямого эфира в Киеве.
Корреспондент канала Камила Мамедова пыталась выяснить, как борются с гололедом в Киеве и почему предприниматели не заботятся о состоянии тротуаров возле своих торговых точек, сообщается на сайте телеканала Kyiv Live.
Журналистка с оператором прошлись у киосков возле станции метро «Выдубичи». На кадрах видно, что ни солью, ни песком тротуар не посыпали. По словам Мамедовой, на тротуаре лежало много мусора, а асфальт покрыт льдом.
Предприниматели неохотно общались с прессой, закрывали свои киоски и прогоняли съемочную группу. Внезапно мужчина подбежал к журналистке и попытался напасть на нее. Когда он погнался за оператором, то не удержал равновесие, поскользнулся на скользкой дороге и упал в лужу. Встав после падения, он продолжил вести себя агрессивно, несколько раз ударил журналистку и быстро ушел.
В ноябре в Киеве напали на журналисту канала NewsOne Виолетту Товкес во время прямого эфира на церемонии чествования памяти жертв голодоморов.
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Происшествия , Видео , Киев
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