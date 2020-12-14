В Саудовской Аравии заявили об атаке заминированной лодки на танкер

Сингапурский танкер с топливом BW Rhine, пришвартованный у нефтяного терминала в Джидде, получил повреждения рано утром в понедельник в результате атаки с помощью заминированной лодки. Возникший пожар был быстро потушен, жертв и ущерба терминалу нет. Об этом ТАСС сообщил официальный представитель Минэнерго Саудовской Аравии.

"В результате атаки возник небольшой пожар, который успешно потушили аварийные подразделения. Инцидент не привел к человеческим жертвам, разгрузочным сооружениям не было нанесено никакого ущерба. Также инцидент не оказал никакого влияния на поставки топлива", — сообщил представитель ведомства.

Как сообщил телеканалу Al-Arabiya капитан судна, в результате взрыва было повреждено одно из хранилищ танкера.

"Пострадал один из складов", — рассказал он.

По словам капитана, взрыв стал результатом внешнего воздействия.

"Доклад, подготовленный компанией — владельцем судна, подтверждает, что удар был нанесен извне, — сказал он. — Но мы точно не знаем причины взрыва".

Он добавил, что незадолго до произошедшего недалеко от танкера были замечены небольшие катера".

Ранее сингапурская компания Hafnia сообщила, что ее танкер BW Rhine минувшей ночью подвергся "внешнему воздействию" во время разгрузки в порту Джидды. В компании уточнили, что возникший пожар был оперативно потушен, ни один из 22 членов экипажа не пострадал. Корпус способного перевозить до 80 тыс. тонн груза танкера был поврежден со стороны берега.

Саудовские власти временно закрыли порт. Прошлый инцидент с танкером у саудовских берегов произошел 25 ноября. Тогда танкер под мальтийским флагом "подвергся нападению со стороны неизвестного источника".