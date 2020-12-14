Россиянка замерзла насмерть 

Жительница села Дема в Башкортостане замерзла насмерть, не сумев преодолеть металлическую преграду, сообщает РИА Новости. Следователи по факту трагедии проводят проверку.

Журналисты сообщают, что тело погибшей было обнаружено висящем на заборе. Телеканал «Москва-24» опубликовал фотографию с места трагедии. На снимке видно, что несчастная женщина, по всей видимости, пыталась перелезть через преграду. Она зацепилась одной ногой за фигурный кол и повисла вниз головой. Сил подняться самостоятельно у женщины не хватило.

По данным СМИ, смерть местной жительницы наступила от переохлаждения организма. Правоохранители инициировали проведение доследственной проверки. В настоящее время проводится судебно-медицинская экспертиза, по результатам которой будет принято процессуально решение. По предварительным данным, следователи признаков криминала в инциденте не усматривают.

Ранее, как сообщал «Рамблер», российский актёр Иван Краско рассказал о нелепой смерти своей матери. По его словам, женщину в предплечье укусила муха. Позже у неё развилось заражение крови. Матери актера предложили ампутировать руку, но она отказалась, заявив, что ей нужно вырастить четверых детей. Впоследствии женщина скончалась.

Еще более нелепая смерть произошла во французском городе Сент-Этьен. 58-летняя местная жительница, на которой был надет шарф, готовила пирог вместе со своим сыном. В тот момент, когда она включила миксер, аксессуар затянуло в механизм бытового прибора. Женщина начала задыхаться, а подросток позвонил в экстренные службы. Пока спасатели добирались до места происшествия, диспетчер посоветовал парню выключить миксер из розетки и обрезать шарф, однако по прибытию специалисты были вынуждены констатировать смерть пострадавшей.