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Москва

Найдено тело убийцы девушки и ее маленького брата 

Мария Иванова 36 минут назад
На берегу моря в Новороссийске обнаружили тело Акшина Гусейнова, убившего свою девушку и ее девятилетнего брата. Об этом сообщает Telegram-канал Readovka.
На видео, где Гусейнов признавался в убийстве, он также заявил о планах покончить с собой. Его машину позже нашли в поселке Джугба неподалеку от моря. Гусейнова объявили в федеральный розыск.
Подозреваемый в двойном убийстве на Кубани мог совершить суицид
Как писал «Рамблер», днем 10 декабря в 32-летний Гусейнов поссорился со своей девушкой, 26-летней Викторией Макаровой. Он жестоко избил девушку, затем напал на нее с ножом. Макарова скончалась.
Гусейнов положил ее тело в ванну и записал видеообращение с убитой в кадре. Он заявил, что Макарова ему изменяла, и рассказал о планах расправиться с ее девятилетним братом.
После записи видео Гусейнов отправился в дом, где жил ее брат, сломал ему руки и ноги, а затем убил.
Происшествия , Видео
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