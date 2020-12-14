Найдено тело убийцы девушки и ее маленького брата 

На берегу моря в Новороссийске обнаружили тело Акшина Гусейнова, убившего свою девушку и ее девятилетнего брата. Об этом сообщает Telegram-канал Readovka.

На видео, где Гусейнов признавался в убийстве, он также заявил о планах покончить с собой. Его машину позже нашли в поселке Джугба неподалеку от моря. Гусейнова объявили в федеральный розыск.

Как писал «Рамблер», днем 10 декабря в 32-летний Гусейнов поссорился со своей девушкой, 26-летней Викторией Макаровой. Он жестоко избил девушку, затем напал на нее с ножом. Макарова скончалась.

Гусейнов положил ее тело в ванну и записал видеообращение с убитой в кадре. Он заявил, что Макарова ему изменяла, и рассказал о планах расправиться с ее девятилетним братом.

После записи видео Гусейнов отправился в дом, где жил ее брат, сломал ему руки и ноги, а затем убил.