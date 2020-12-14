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Москва

Подругу «золотого полковника» Захарченко оштрафовали 250 раз за изъятый Mercedes 

Lenta.ru 2 часа назад
Подругу полковника Захарченко оштрафовали 250 раз за Mercedes
Фото: РИА Новости
Подруге бывшего сотрудника МВД Дмитрия Захарченко, известного как «золотой полковник», Марине Семыниной выписали 250 штрафов на общую сумму 350 тысяч рублей за конфискованный у нее Mercedes S-500 4matic 2015 года, который ей был подарен. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
Автомобиль стоимостью более пяти миллионов рублей Захарченко преподнес матери своего ребенка, но в 2017 году его арестовали, а затем изъяли в доход государства как незаконное имущество, полученное в результате коррупционной деятельности «золотого полковника».
По данным адвокатов, в марте 2018 года Mercedes был передан судебными приставами в Росимущество, а через год выставлен на торги, на которых машину за 3,8 миллиона рублей приобрел коммерсант. С этого времени Семынина стала получать штрафы. Кроме того, от нее требовали заплатить транспортный налог за автомобиль.
Выяснилось, что в регистрационной базе ГИБДД Семынина до сих пор числится владелицей Mercedes. Ее адвокаты установили, что сделки с машиной были совершены с серьезными нарушениями.
Семынина отправила жалобы в МВД, Генпрокуратуру и администрацию президента России, но ответов не получила.
Летом 2019 года Захарченко был приговорен к 13 годам лишения свободы и штрафу в размере 117 миллионов рублей за воспрепятствование расследованию и получение взятки в 3,5 миллиона рублей в виде скидочной карты в сети рыбных ресторанов. Его также лишили государственных наград и звания полковника полиции.
В октябре 2019 года суд смягчил приговор и назначил ему наказание в виде 12,5 года колонии и штрафа в размере 117 миллионов рублей.
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Происшествия , Марина Семынина , Дмитрий Захарченко , Росимущество , Администрация Президента РФ , Генпрокуратура РФ , ГИБДД , МВД
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