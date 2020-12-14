10-летнюю москвичку поймали с 76 свертками наркотиков 

10-летняя девочка была поймана в Москве с 76 свертками метадона. Об этом сообщает ТАСС.

В пресс-службе управления внутренних дел по столице рассказали, что в подъезде одного из домов на Шипиловской улице (Южный административный округ) сотрудники полиции в результате оперативно-разыскных мероприятий обнаружили ребенка с 76 свертками с веществом неизвестного происхождения.

Они изъяли их и направили 10 свертков на исследование. Оно показало, что вещество содержит в своем составе наркотическое средство метадон. Полицейские установили, что девочка действовала по указанию своего 47-летнего отца. Он был задержан, а ребенок помещен в медицинское учреждение.

Еще один подозреваемый, 42-летний приезжий мужчина, был задержан у одного из ресторанов на юге города. У него были изъяты девять свертков с более чем 2,5 грамма метадона.

По данным фактам возбуждены уголовные дела по статьям «Покушение на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств» и «Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления». Суд арестовал подозреваемых.

В ноябре, как сообщал «Рамблер», женщина обратилась в полицию с заявлением о том, что приемный отец ее подруги, будучи пьяным, насиловал ту и других приемных дочерей, а жена мужчины знала о происходящем и мирилась с этим, чтобы не лишиться пособий на детей.