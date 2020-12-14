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Москва

«Выбросили на дорогу»: москвича жестоко избили в такси 

Павел Тиунов 1 час назад
Москвича жестоко избили и ограбили в такси
Фото: ТАСС