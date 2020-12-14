Выгнанная из самолета семья с ребенком попала на видео в США 

Американскую семью выгнали из самолета из-за того, что их ребенок отказался надеть маску. 26-летняя Элиз Орбан (Eliz Orban) с супругом и двулетней дочерью собиралась вылететь из Колорадо в Нью-Йорк , но их сняли с рейса после того, как маленькая девочка не захотела надеть индивидуальное средство защиты на лицо.

В салоне воздушного судна перед полетом к семье подошел бортпроводник и попросил ребенка использовать маску, однако малышка напрочь отказалась ее надеть. Сотрудники авиакомпании American Airlines посчитали безопасность находящихся на борту пассажиров первостепенной задачей и потребовали семью покинуть борт. При этом выгнанным из самолета американцам не отдали их вещи, и чемоданы улетели в Нью-Йорк без своих владельцев.