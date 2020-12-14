Появилось видео гибели в ДТП поющего за рулем лихача 

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25-летний гонщик погиб в дорожно-транспортном происшествии на трассе между Екатеринбургом Пермью . Молодой человек разогнался на своем «Фольксвагене» до 155 километров в час, напевая при этом песню.

К несчастью, иномарку в какой-то момент повело, машина вылетела на встречную полосу и оказалась под колесами фуры. Запись трагической аварии, запечатленной видеорегистратором, публикует Telegram-канал «Пресс-Хата».

Управлявший легковым автомобилем скончался на месте, его пассажир погиб по дороге в больницу.