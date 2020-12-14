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Заваленное ковидными отходами село на Украине попало на видео 

Алевтина Жаркова 32 минуты назад
На территории агрокомбината в украинском селе обнаружили свалку с коронавирусными отходами. Шприцы, маски, тесты и прочие использованные медицинские материалы просто бросили в населенном пункте Старое на Украине.
Как сообщают местные жители, отходы повышенного класса опасности оставили на арендованной территории предприниматели, которые взялись их утилизировать. Ранее компания занималась переработкой пластикового мусора. После жалоб в полиции завели уголовное дело в связи с нарушением правил экологической безопасности.
Происшествия , Видео , В мире , Украина
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