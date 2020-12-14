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Москва

Россиянин заставил десятилетнюю дочь работать наркокурьером 

Lenta.ru 45 минут назад
Россиянин заставил 10-летнюю дочь работать наркокурьером
Фото: Евгений Павленко / «Коммерсантъ»
В Москве полицейские задержали 47-летнего россиянина, который заставил десятилетнюю дочь работать наркокурьером. Об этом в понедельник, 14 декабря сообщает РИА Новости.
По данным агентства, школьницу с 76 свертками метадона задержали в подъезде многоэтажного дома на Шипиловской улице. Оперативники выяснили, что девочка занималась доставкой наркотиков по требованию своего отца. В ходе оперативно-розыскных мероприятий мужчину задержали, позже в руках полицейских оказался и его 42-летний подельник у которого изъяли девять свертков с наркотиками.
Полиция возбудила уголовное дело по статье 228 УК РФ («Незаконная торговля наркотиками») и по статье 150 УК РФ («Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления»). Всего в ходе обысков в квартирах подозреваемых было изъято более двух килограммов метадона. Десятилетняя девочка была отправлена в одно из медицинских учреждений города.
18 ноября сообщалось, что в Самаре полицейские задержали медсестру, занимавшуюся торговлей наркотиками.
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Происшествия , РИА Новости
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