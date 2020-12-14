Россиянин заставил 10-летнюю дочь работать наркокурьером

Москве полицейские задержали 47-летнего россиянина, который заставил десятилетнюю дочь работать наркокурьером. Об этом в понедельник, 14 декабря сообщает РИА Новости.

По данным агентства, школьницу с 76 свертками метадона задержали в подъезде многоэтажного дома на Шипиловской улице. Оперативники выяснили, что девочка занималась доставкой наркотиков по требованию своего отца. В ходе оперативно-розыскных мероприятий мужчину задержали, позже в руках полицейских оказался и его 42-летний подельник у которого изъяли девять свертков с наркотиками.

Полиция возбудила уголовное дело по статье 228 УК РФ («Незаконная торговля наркотиками») и по статье 150 УК РФ («Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления»). Всего в ходе обысков в квартирах подозреваемых было изъято более двух килограммов метадона. Десятилетняя девочка была отправлена в одно из медицинских учреждений города.

18 ноября сообщалось, что в Самаре полицейские задержали медсестру, занимавшуюся торговлей наркотиками.