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Москва

Момент поджога магазина пиротехники попал на видео в Новосибирске 

Алевтина Жаркова 23 минуты назад
В ночь на понедельник трое неизвестных подожгли киоск с пиротехникой в Новосибирске. Из-за возникшего возгорания торговое заведение полностью сгорело. Момент поджога попал в объектив камеры видеонаблюдения, запись публикует Telegram-канал Life SHOT.
На кадрах видно, как злоумышленники разбивают окно магазина и что-то кидают в помещение. Сразу после этого там вспыхивает пожар.
Ранее аналогичное ЧП произошло на рынке в Ростове-на-Дону, там сгорел павильон с пиротехническими изделиями. Площадь возгорания составила 2,5 тысячи квадратных метров.
Происшествия , Видео
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