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Москва

Опубликовано видео перестрелки у собора в Нью-Йорке 

Алевтина Жаркова 54 минуты назад
Неизвестный открыл огонь у собора в Иоанна Богослова в Нью-Йорке. В Гарлеме после рождественского выступления мужчина устроил стрельбу на ступенях церкви. Видео с Нападавший был ранен полицейскими и был доставлен в больницу. Однако позже стало известно, то он скончался в медицинском учреждении. По предварительным данным, никто из стражей порядка или гражданских лиц не пострадал.
В сумке у злоумышленника были обнаружены банка бензина, Библия и несколько ножей. Кроме того, там же нашли и два автоматических пистолета.
Происшествия , Видео , В мире
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