Опубликовано видео перестрелки у собора в Нью-Йорке 

Неизвестный открыл огонь у собора в Иоанна Богослова в Нью-Йорке . В Гарлеме после рождественского выступления мужчина устроил стрельбу на ступенях церкви. Видео с Нападавший был ранен полицейскими и был доставлен в больницу. Однако позже стало известно, то он скончался в медицинском учреждении. По предварительным данным, никто из стражей порядка или гражданских лиц не пострадал.

В сумке у злоумышленника были обнаружены банка бензина, Библия и несколько ножей. Кроме того, там же нашли и два автоматических пистолета.