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Жительница Башкирии застряла в заборе и замерзла насмерть 

РИА Новости 1 час назад
Россиянка застряла в заборе и замерзла насмерть
Фото: depositphotos.com
В Чишминском районе Башкирии женщина застряла в заборе и замерзла насмерть, об этом сообщает ГТРК "Башкортостан".
Трагедия произошла накануне в деревне Дема, погибшую нашли висящей на металлической ограде без признаков жизни.
Как рассказали ГТРК в пресс-службе СУ СК по республике, по факту обнаружения тела проводится доследственная проверка.

"В настоящее время проведен осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза, опрашиваются очевидцы. По предварительным данным, признаков криминального характера не установлено", — сообщили в ведомстве.

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